2023/04/18 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شركة تسويق المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، كمية مبيعاتها من المشتقات النفطية خلال شهر آذار/مارس الماضي.وذكرت الشركة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “كمية البنزين المباعة بأنواعه ( […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 900 مليون لتر..



مبيعات العراق من البنزين خلال شهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 900 مليون لتر.. مبيعات العراق من البنزين خلال شهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 900 مليون لتر.. مبيعات العراق من البنزين خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).