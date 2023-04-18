مسؤول صيني سابق: المسألة حساسة.. ربما لن نكتشف أبدا أصل كورونا

2023/04/18 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جاو فو، المسؤول الأول السابق عن استجابة الصين لمرض كوفيد-19، إنه لا يوجد دليل على نوع الحيوانات التي أتى منها فيروس كورونا المستجد، وقال إنه قد لا يتم الكشف عن الأصول الحقيقية للمرض أبدا

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