مصادر: شركات نفط دولية تبحث في أربيل استئناف الضخ عبر تركيا

2023/04/18 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قالت مصادر إن شركات نفط دولية تمت دعوتها إلى إقليم كردستان العراق، للاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، وفقا لمنصة "الطاقة المتخصصة".

ولفت أحد المصادر إلى أن المناقشات ستركز على الاستعدادات لاستئناف صادرات نفط الإقليم، وشروط تسعير مبيعات النفط الخام من خلال شركة التسويق العراقية "سومو"، والآلية المقترحة لسداد ديون شركات النفط العالمية، وحصتها من مبيعات صادرات النفط في المستقبل.

وعلى الرغم من ذلك، ما يزال الجدول الزمني لاستئناف صادرات النفط من الإقليم الواقع شمال العراق غير واضح، لا سيما أن الكرة ما تزال في ملعب تركيا، التي تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد، تتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار الذي أمرت غرفة التجارة الدولية بدفعه إلى العراق في صورة تعويضات.

بالإضافة إلى ذلك، ترغب أنقرة في حل قضية تحكيم أخرى حرّكتها بغداد، بشأن التدفقات غير المصرح بها من نفط كردستان العراق، منذ عام 2018، وذلك قبل أن تواصل بغداد مباشرة هذه القضية، التي يمكن أن يصدر فيها حكم لصالحها.

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