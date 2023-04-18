العراق يستورد أثاثاً وورقاً ومنتجات غابات من تركيا بـ216 مليون دولار 

2023/04/18 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات، مليار و963 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه بحسب المعطيات التي حصلت عليها، سجل القطاع زياد بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول 61.6 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة مع عام 2022، وهو رقم قياسي.

وكانت الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، إلى العراق حيث بلغت في الربع الأول 216.6 مليون دولار، بحسب الأناضول.

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