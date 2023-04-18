2023/04/18 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zKiL5RyMEyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دم شاهندا خفيف لو ثقيل؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دم شاهندا خفيف لو ثقيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).