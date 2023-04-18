2023/04/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الثلاثاء ،إحباط تهريب 42 فيزا كارت من منفذ مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “استنادا لتوجيهات رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تحبط محاولة تهريب 42 فيزا كارت عبر مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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