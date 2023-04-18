2023/04/18 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في جدة يوم 27 أبريل الجاري، وذلك ضمن احتفالات جدة بعيد الفطر .ونشر عبر حسابه على فيس بوك بوستر الحفل الذي تنظمه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعيد الفطر..



كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في السعودية المركز الخبري الوطني.

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