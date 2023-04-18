2023/04/18 | 15:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والآلية الثلاثية، هي بعثة الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرهان يحدد موعد دخول "هدنة الـ24 ساعة" حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرهان يحدد موعد دخول "هدنة الـ24 ساعة" حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).