السوداني يعلن الخميس المقبل أول أيام عطلة العيد

2023/04/18 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين الموافق 24 نيسان.

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