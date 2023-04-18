توتال الفرنسية تعلن

2023/04/18 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت مجلة بتروليوم ايكونمست الاقتصادية المعنية بالشؤون النفطية، اليوم الثلاثاء، التقدم الذي حققته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تطوير قطاع الطاقة العراقي وانهاء متطلبات استثمار الغاز الطبيعي من خلال عقد شركة توتال اينرجي الفرنسية بــ "التقدم الملحوظ".

وقالت المجلة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، إن "تمرير السوداني لصفقة توتال اينرجي الفرنسية بعد أعوام على توقفها، خطوة هائلة انهت بذلك استعدادات الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة من خلال اعتماد الصفقة مع توتال كمنطلق نحو باقي الصفقات التي من الممكن ان تعقد في ذات المجال".

وأضافت أن "عقد شركة توتال الفرنسية يمثل الان الشكل النهائي لتنظيم مشاريع الطاقة في العراق بعد نسخ متعددة لم تنجح في التوصل الى نتيجة مرضية للطرفين الاستثماري والحكومي"، في إشارة الى الخلافات التي وقعت بين الشركة والحكومة العراقية حول الحصص الرسمية من مشروع الطاقة الذي وصفته بــ "الأكبر" في المنطقة.

يشار الى ان حكومة السوداني وافقت على تمرير عقد توتال اينرجي بنسبة مشاركة بلغت 30% بعد تعطل المشروع لعامين نتيجة لإصرار الحكومة السابقة على نسبة 40% من المشروع وتوقف التواصل بين الحكومة والشركة على الرغم من توقيع الصفقة عام 2021.

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