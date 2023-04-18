السوداني يوجه بفتح مطار بغداد أمام حركة المسافرين

2023/04/18 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بفتح مطار بغدد الدولي امام حركة المسافرين.

وقال مصدر حكومي لـ(بغداد اليوم) إن “السوداني وجه بفتح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين قريباً، بعد اكتمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع ورفع توصياتها بذلك".

يشار الى أن المسافرين عبر مطار بغداد الدولي ومنذ عام 2003 يتم نقلهم من والى المطار عبر ساحة الفردوس وبعجلات تابعة لشركات خاصة، من دون السماح لعجلات المسافرين بالوصول الى بوابات المطار.

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