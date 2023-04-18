2023/04/18 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان كريم فكونوا مثله – سعاد محمد هاشم افضل الشهور واكرمها عتد الله شهر العطاء والبذل والسخاء فلنكن مثله كرماء معطائين انقياء واتقياء.لنقدم ما يليق به ولنسعى لنكون فيه من الأوابين المتطهرين.فلنعد لبعضنا الذي تنازعنا معهم ولننسى كل الأمور التي تخاصمنا من اجلها فهي عودة حقيقية لانفسنا.لنبحث عن من هو بحاجة لنا […]

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