سوريا: وزير الخارجية السعودي يصل دمشق اليوم للقاء الرئيس بشار الأسد

2023/04/18 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصل دمشق، الثلاثاء، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

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