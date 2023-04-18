السوداني يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي

2023/04/18 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وشهد الاتصال الهاتفي ، بحسب بيان لمكتب السوداني التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات.

واضاف البيان كما جرى بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات.

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