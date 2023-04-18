طائرات أف 16 العراقية تقتل 4 إرهابيين بقاطع عمليات كركوك

2023/04/18 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 إرهابيين بطائرات أف 16 العراقية بقاطع عمليات كركوك.

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