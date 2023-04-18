2023/04/18 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تخلي الصين عن الدولار، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة خسارة الولايات المتحدة لحرب عالمية.

ويرى ترامب أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية المستخدمة في جميع أنحاء العالم وإذا تحولت الصين إلى استخدام عملات أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وفقدان ريادتها العالمية.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي السابق من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: تخلي الصين عن الدولار هو بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: تخلي الصين عن الدولار هو بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).