2023/04/18 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مواقف العراق الثابتة إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وتباحثا في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات".

وأضاف، أنه" جرى خلال الاتصال بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأميركي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، بحسب البيان:" مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث جهود اصلاح الاقتصاد العراقي مع وزير الخارجية الامريكي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث جهود اصلاح الاقتصاد العراقي مع وزير الخارجية الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).