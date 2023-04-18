بالفيديو.. العتبة الحسينية تعلن الشروع باصدار موسوعة

2023/04/18 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الثلاثاء، عن الشروع بإعلان العمل على

اصدار موسوعة "المستدرك الاستراتيجي

لسماحة السيد السيستاني" وبيان اهدافها

والمحاور التي ستتناولها والآثار التي

ستنتج عنها لخدمة

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