السوداني يصدر توجيهاً بشأن عطلة عيد الفطر

2023/04/18 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوجه بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان حتى يوم الاثنين الموافق 24 نيسان

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