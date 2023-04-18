ضبط 4 صالات للقمار والخمور في العاصمة بغداد

2023/04/18 | 16:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 صالات للقمار وتعاطي الخمور بمناطق مختلفة في بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أنه "بأمر وإشراف من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اقتحمت قوة خاصة صالات مخفية للقمار وتعاطي الخمور بمناطق مختلفة في بغداد".

وأضاف أن "العملية الأ...

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