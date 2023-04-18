2023/04/18 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".

ووصل وزير الخارجية السعودي، اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الزيارة تأتي "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ونوهت الوكالة السعودية إلى أن وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، كان في استقبال وزير الخارجية السعودي عند وصلوله إلى مطار دمشق الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).