الأهلي المصري يتخذ قرارا صارما في حق حارسه الشناوي

2023/04/18 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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اتخذت إدارة نادي الأهلي المصري قرارا صارما في حق قائد وحارس الفريق محمد الشناوي بعد واقعة اعتدائه على أحد لاعبي سموحة خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين في الدوري المصري.

وقرر مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس البالغ من العمر 34 عاما نظرا لما بدر منه.

وكان الشناوي طرد من مباراة فريقه ضد سموحة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لكمه من دون كرة مدافع سموحة أحمد حكم.

وتفوق رفاق الشناوي على نادي سموحة بهدفين دون رد، ليعزز الأهلي من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

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