"رزم دولارات أميركية بمنزل حميدتي".. حقيقة الفيديو المتداول

2023/04/18 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قال ناشروه إنه يظهر عثور الجيش السوداني على كمية كبيرة من الأموال في منزل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في ظلّ المعارك المستمرة بين الطرفين في مناطق عدة في السودان.

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