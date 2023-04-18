2023/04/18 | 17:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير لمعهد واشنطن، ان تجارة النفط الهادئة والمربحة بين...

ظهرت المقالة معهد واشنطن: النفط العراقي الى اسرائيل مهدد بالانقطاع..



تجارة رابحة عززت أرصدة و استقلال الاقليم أولاً على المسلة.

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