رئيسي: إذا أخطأت إسرائيل فسوف ندمر حيفا وتل أبيب

2023/04/18 | 17:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب...

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