2023/04/18 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نفت وزارة الخارجية الكويتية، صحة ما تم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل.وأكدت وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الكويتية تنفي أنباء زيارة وزيرها إلى سوريا المركز الخبري الوطني.

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