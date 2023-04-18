2023/04/18 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أي صلة لمنتسبيها بعملية الاحتيال التي طالت أحد المصارف وتم خلالها سرقة مبالغ مالية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد سرقة رواتب منتسبيها..



وزارة البيشمركة تصدر توضيحاً المركز الخبري الوطني.

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