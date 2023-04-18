قائد عمليات ديالى يعلن اعتقال 4 متهمين استهدفوا الصيدليات

2023/04/18 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الثلاثاء، عن اصدار مذكرات قبض بحق 4 متهمين استهدفوا اثنين من الصيدليات.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اي محاولة اعتداء او تهديد تستهدف اي مواطن في ديالى تحظى بالاهتمام المباشر من وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق القانون لان الامن والاستقرار خط احمر وحرصنا على حياة كل الشرائح اولوية”.

واضاف،ان” قيادة عمليات تكن الاحترام لشريحة الاطباء والصيادلة ونتخذ كل الاجراءت الامنية لحمايتهم”، لافتا الى ان” 4 من المتهمين باستهداف اثنين من الصيدليات خلال الايام الماضية وراء القضبان والقضاء هو من يحسم مصيرهم”.

واشار الى ان” دوافع جنائية هي من تقف وراء استهداف الصيدليات والان جميع من تورط وراء القضبان لافتا الى ديالى امنة ومستقرة والادعاء بان هذه الحوادث ربما فعل ارهابي غير دقيق ونحن نتعامل مع الاحداث بسرعة وفق اجراءات فورية”.

وكانت صيدليتين الاولى في المقدادية والثانية في الخالص استهدفنا خلال اقل من اسبوع في ديالى”.

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