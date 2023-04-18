ذي قار..  وضع حجر الاساس لستة مشاريع في ناحية اور وقضاء الشطرة

2023/04/18 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الثلاثاء، حجر الاساس لأربعة مشاريع خدمية جديدة في ناحية اور لتكون بذلك اول ناحية ستكتمل بناها التحتية لمركزها، فيما تم وضع حجر الاساس لمشروعين حيويين في قضاء الشطرة.

وقال الغزي في بيان إن "المشاريع المنفذة في ناحية اور تنوعت بين مد شوارع جديدة وتحسين شبكات كهرباء وتعزيز المرافق الترفيهية للشباب، لتضاف الى مشاريع سابقة في مجالات الماء والمجاري والبنى التحتية نفذت في الناحية".

وبين ان "المشاريع الجديدة تضمنت انشاء شوارع متكاملة في ناحية اور ونصب محولات كهرباء جديدة وتحسين شبكات الطاقة في قرى ناحية اور ومد شبكات كهرباء جديدة في عدد من احياء مركز ناحية اور وانشاء مدرجات وجناح اداري لملعب رياضي في الناحية".

وفي سياق متصل وضع محافظ ذي قار "حجر الاساس لمشروعين حيويين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم في المحافظة للعام 2022 ".

وأكد المحافظ، أن "المشروع الاول هو انشاء الممر الاول للطريق الحولي ابتداء من جسر الحاوي حتى تقاطع بني زيد مع اعمال تاثيث الطريق وبطول 2.1 كيلومتر"، مبينا أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المحافظة".

وأوضح ان "المشروع الثاني هو مشروع انشاء شوارع في منطقة مربع الفتاحية ، والذي يخدم عددا كبيرا من الاحياء السكنية في القضاء ويلبي متطلباتهم في مجال البنى التحتية".

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