الفيدرالي يطلب رفع الفائدة 50 نقطة وينفي وقوع ركود

2023/04/18 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صدرت تصريحات هامة من عضو الفيدرالي، جيمس بولارد، التي طالب فيها برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس قبل التوقف وكذلك قلل من احتماليات وقوع ركود أو أزمة مصرفية كبرى في وقت كبير كما تتوقع وول ستريت.

وجاءت هذه التوقعات ليقلص الذهب من صعوده ويعود إلى الاستقرار عند 1994.72 دولارًا لأوقية العقود الفورية للذهب (سبوت) و2006.9 للعقود الآجلة للذهب.



في الوقت الذي قلص فيه الدولار الأمريكي من خسائره ليتداول الآن عند 101.545 مقابل سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 0.25% بدلًا من 0.40%.

تصريحات الفيدرالي

طالب عضو الفيدرالي الأمريكي بضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة على خلفية البيانات الأخيرة التي تكشف أن التضخم لا يزال قائمًا بينما الاقتصاد لا يزال قادرًا على النمو والتوسع حتى ولو بوتيرة أبطأ.

وعارض بولادر توقعات وول ستريت بحدوث أزمة مصرفية أو ركود أو كليهما في المستقبل القريب، قال بولارد لرويترز في مقابلة: "وول ستريت منخرطة بشدة في فكرة أنه سيكون هناك ركود في ستة أشهر أو شيء من هذا القبيل.



ولكن هذه ليست الطريقة التي يقرأ بها الموقف".

وتابع بولارد: أن أفكار خفض الفائدة والتحول مرتبطة بحدوث ركود، ولكن سوق العمل يبدو قويًا للغاية.



والحكمة التقليدية هي أنه إذا كان لديك سوق عمل قوي يغذي الاستهلاك القوي وهذا جزء كبير من الاقتصاد ولذلك فلا يبدو أن هذه اللحظة هي اللحظة التي تتوقع فيها حدوث ركود في النصف الثاني من عام 2023 ".

على الرغم من معدل البطالة الحالي البالغ 3.5٪، قال موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة بالبنك المركزي في الفترة من 21 إلى 22 مارس إنهم يتوقعون أيضًا "ركودًا معتدلًا" هذا العام، في حين أن زملاء بولارد قد حددوا توقعاتهم الاقتصادية التي تشير إلى نمو صفري أو انكماش لفترة طويلة.



من بقية العام بعد ربع أول قوي نسبيًا.

وعن أزمة المصارف رأى بولارد إنه إذا كان إخفاق بنكين أمريكيين الشهر الماضي سيشعلان أزمة، فمن المحتمل أن تظهر في أشياء مثل مؤشر الإجهاد المالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.



ارتفع المؤشر بعد انهيار بنك سيليكون فالي في 10 مارس، لكنه سرعان ما عاد إلى القراءة العادية.

"إذا كنت ستخرج حقًا من أزمة مالية كبيرة من هذا، فإن هذا المؤشر سيرتفع إلى أربعة أو خمسة.



إنه صفر الآن.



لذلك لا يبدو، حتى هذه اللحظة، أن الكثير يحدث،" قال بولارد.

ارتفاع سعر ذروة الفائدة

تركز ملاحظات بولارد على الجانب العدواني من النقاش الدائر في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية معايرة الخطوات النهائية لدورة رفع أسعار الفائدة السريعة تاريخيًا مقابل كل من الدليل على أن التضخم الأساسي لا ينخفض بسرعة كبيرة نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪، ويؤشر على الاقتصاد يتباطأ في ظل "لدغة" الزيادات المعتمدة حتى الآن.

إجراءات مثل خفض فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يعني أن معدل التضخم كان ثابتًا على مدى عدة أشهر، وهو مؤشر -اعتمادًا على وجهة النظر- على التضخم الأساسي الذي لا يزال أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي الذي يجب سحقه، أو التأثير المتأخر للسياسة النقدية لا يزال يتعين الشعور به.

ويرى بولارد أن معدل السياسة بحاجة إلى رفع نصف نقطة مئوية أخرى فوق هذا المستوى، إلى ما بين 5.50٪ و 5.75٪.

يشعر بعض صانعي السياسة والمحللين بالقلق من أن تلك الخطوات النهائية هي التي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.



وبعد قرار رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إرسال بعض الإشارات حول ما سيحدث بعد ذلك - سواء كان سيحتفظ باللغة في بيان السياسة الحالي بأن "بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة"، أو تشير إلى توقف مؤقت.

بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى يعتبر "متشددًا بدرجة كافية" لإبطاء التضخم، سيكون التحيز للإبقاء على المستويات مرتفع لفترة أطول للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة الكاملة.

وجادل بولارد بأنه لن يتطلب زيادة كبيرة في معدل البطالة للقيام بالمهمة، وهي وجهة نظر تمزج الصقور بشأن التضخم مع الاتجاه الصعودي النسبي بشأن الاتجاه الذي يتجه فيه الاقتصاد.

لكن الأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت للناس والشركات والحكومات المحلية للإنفاق من خلال مدخراتهم في عصر الوباء، ومع تباطؤ الإنفاق، فإن المنافسة السعرية بين الشركات للحد من التضخم بمرور الوقت.

وقال بولارد إن توقعات الركود "تأتي من النماذج التي تضع الكثير من الأهمية على فكرة أن أسعار الفائدة ارتفعت بسرعة".



"ماذا عن سوق العمل القوي؟ ماذا عن استهلاك التغذية هذا؟ ...



وماذا عن الأموال الوبائية التي لا يزال يتعين إنفاقها، على مستوى الولاية والمستوى المحلي وعلى مستوى الأسرة الفردية؟

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