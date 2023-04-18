الخارجية الروسية تستدعي سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا جراء

2023/04/18 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، سفراء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة "جراء التدخل الجسيم في شؤون الاتحاد الروسي والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي" ، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

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