جهزت الكهرباء بـ(104) كيلومتر من الاسلاك.. الصناعة: (65) بالمئة نسب الانجاز في مشروع البخار المتكثف لمصفى بيجي

2023/04/18 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصناعة والمعادن تحقيق نسب

انجاز متقدمة في مشروع البخار المتكثف

في مصفى بيجي، بينما اعلنت عن تجهيز

كهرباء الجنوب بكمية (104) كيلومتر من

الاسلاك.

واشار بيانان صحافيان صادران من المكتب

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