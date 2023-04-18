الكون في ليلة

2023/04/18 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجلاء عبد علي عمران

من أهمّ خصائص ليلة القدر اندماج هذه

الليلة مع شخص الإمام عليّ(عليه

السلام)؛ فكأنّما قد كتب الله سبحانه

وتعالى أن تُفتَح أبواب رحمته في هذه

الليلة على مصراعيها وأن يشفع الشفي

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