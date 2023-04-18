شرح دعاء اليوم الثامن والعشربن من شهر رمضان المبارك

2023/04/18 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللّـهُمَّ وَفِّرْ حَظّي فيهِ مِنَ

النَّوافِلِ، وَأَكْرِمْني فيهِ

بِإِحْضارِ الْمَسائِلِ، وَقَرِّبْ

فيهِ وَسيلَتى إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ

الْوَسائِلِ).

- يتضمن الدعاء ث

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