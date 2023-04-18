المنتخب الوطني يشارك في بطولة رباعية

2023/04/18 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، على مُشاركةِ المُنتخبِ الوطنيّ في البُطولةِ الوديّة الدوليّة التي تقام في المملكةِ الأردنية الهاشميّة للفترة من 9- 17 تشرين الأول المقبل,

وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ هي: الأردن البلد المضيف، والعراق، إضافةً الى منتخبين لم يحددا بعد.

وتأتي منافساتُ هذه البطولة ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ إلى الاستحقاقاتِ المُقبلة.

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