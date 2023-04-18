محافظ ذي قار يضع حجر الاساس لـ 6 مشاريع جديدة في ناحية اور وقضاء الشطرة

2023/04/18 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي حجر الاساس لأربعة مشاريع خدمية جديدة في ناحية اور لتكون بذلك اول ناحية ستكتمل بناها التحتية لمركزها، فيما تم وضع حجر الاساس لمشروعين حيويين في قضاء الشطرة.وقال الغزي في بيان، تلقته ايرث نيوز ان “المشاريع المنفذة في ناحية اور تنوعت بين مد شوارع جديدة وتحسين […]

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