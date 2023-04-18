وفاة الفنان العراقي محمود حسين (ابو تحسين)

2023/04/18 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، مساء الثلاثاء، الفنان محمود حسين (ابو تحسين) وهو آخر (حكواتي) في العاصمة بغداد.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان الفنان الراحل "وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وأشارت النقابة الى ان (أبو تحسين) كان فنانا مبدعاً وأن انطلاقته بدأت من المسرح العمالي عام 1969 وحصل على جائزة افضل ممثل في مسرحية الطوب عام 1987 وعمل اكثر من (60) مسلسل و(70) مسرحية وبرامج كثيرة وابرزها مسلسل (اولاد الحاج) لجمال عبد جاسم، كذلك مسلسل (محلتنا) والمسلسل الشهير (اشهى الموائد في مدينة القواعد).

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