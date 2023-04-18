2023/04/18 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rVwXGdK1_kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مواطنون يطالبون باستمرار السلة الغذائية: نرفض ابتزازها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مواطنون يطالبون باستمرار السلة الغذائية: نرفض ابتزازها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).