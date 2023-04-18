المنتخب الوطني يشارك في بطولة الأردن

2023/04/18 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ.

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