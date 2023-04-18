السودان.. بيانات

2023/04/18 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت التصريحات الرسمية الواردة من طرفي النزاع في السودان، الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بشأن الأحداث التي تشهدها مناطق الصراع

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