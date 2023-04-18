2023/04/18 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني من المتوقع أن تكون الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي في العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث من الممكن أن تكون حصتها ضعف حصة الولايات المتحدة، وفقا لصندوق النقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق النقد يتوقع مستقبلاً للصين : “ستصبح أكبر مساهم في النمو العالمي” المركز الخبري الوطني.

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