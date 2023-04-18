2023/04/18 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت تقارير بأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، يصر على شرط واحد للعودة إلى ملعب “كامب نو” من جديد مع قرب انتهاء عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ميسي” يضع شرطاً واحد للعودة الى برشلونة المركز الخبري الوطني.

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