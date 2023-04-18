سامح شكري لـCNN: مصر على

2023/04/18 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، خلال مقابلة مع شبكة CNN، حول التوترات المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إن مصر "على اتصال مباشر مع الطرفين لتشجيع ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار".

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