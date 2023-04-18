2023/04/18 | 19:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر رسمي عراقي لـRT: لم نطرح أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لكننا ندعم الحل السلمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/18 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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