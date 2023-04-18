النجف.. ضبط معمل غير شرعي لتصنيع الحليب منتهي الصلاحية

2023/04/18 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، ضبط معمل غير شرعي لتصنيع الحليب المجفف منتهي الصلاحية في النجف.

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