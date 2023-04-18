مجلس الوزراء يقر 6 توصيات جديدة بشأن مشروع معسكر الرشيد شرقي بغداد

2023/04/18 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صادق مجلس الوزراء، الاثنين، على توصيات تحويل أراضي معسكر الرشيد شرقي بغداد الى مساحات خضراء.

وذكر مكتب رئيس المجلس في بيان أن مجلس الوزراء "أقر في اطار مجال تطوير الأراضي والبنى التحتية للعاصمة بغداد، ومشاريع تخفيف الزخم والضغط السكّاني عن مركز المدينة وأطرافها، التوصيات المبينة في محضر الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 آذار 2023 ".

وتتمثل التوصيات بالنقاط الاتية:

1- إعادة تخصيص الأراضي جميعها الخاصة بمعسكر الرشيد إلى أمانة بغداد (باستثناء مستشفى الرشيد العسكري) لتمكين أمانة بغداد من المباشرة بالعمل.

2- تولّي أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.

3- نقل مصنع السمنت التابع للشركة العامة لصناعة السمنت العراقية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والمتوقف عن العمل منذ عام 1982 إلى موقع آخر للاستفادة منه كقطع غيار للمصانع الأخرى؛ لأنه يتعارض مع تنفيذ مشروع الرشيد.

4- تولّي وزارة الصحة إنشاء مدينة طبية ثانية في بغداد على هيكل مستشفى الرشيد العسكري، المخصصة إلى وزارة الصحة بمساحة (401) دونم.

5- إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية تكون في مناطق أطراف بغداد تحدد لاحقًا، بعد استحصال الموافقات اللازمة بديلاً عن قاعدة السلام الجوية.

6- إيقاف جميع أوامر التخصيص لأراضي معسكر الرشيد التي تتعارض مع تنفيذ المشروع ولا يمكن استثمار أي جزء منها خارج هذه الرؤية، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة.

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