2023/04/18 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة تجاوز التحديات وفق الحوار وتحقيق مصلحة الجميع.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لتيار الحكمة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجانبين تبادلا التهاني لقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما بحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل معالجة الخلافات الداخلية بما ينسجم مع وحدة العراق وتحقيق مصالحه شعبه".

واضاف البيان، ان "الحكيم أكد على أهمية تجاوز التحديات الراهنة لاسيما الموازنة"، مبينا "أهمية حل الخلافات العالقة عبر الحوار ومعادلة الحقوق والواجبات"، فيما اشار إلى "تحدي المناخ وحصة العراق المائية، حيث دعا الجهات ذات العلاقة إلى استثمار كل الإمكانات لاستحصال حقوق العراق من دول الجوار".

البيان بيّن، ان "الحكيم وجه دعوة الى استثمار مكانة العراق عربيا وإقليميا ودوليا في تهدئة أجواء المنطقة وجمع الفرقاء على طاولة الحوار، إذ ينعكس ذلك إيجابا على العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد والحكيم يؤكدان على تجاوز التحديات وفق الحوار وتحقيق مصلحة الجميع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد والحكيم يؤكدان على تجاوز التحديات وفق الحوار وتحقيق مصلحة الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).