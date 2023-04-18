"المشروب المغشوش" يقتل 27 شخصاً في الهند

2023/04/18 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أن 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد تناول مشروب كحولي مغشوش في ولاية بيهار شرق الهند، حيث يُحظر تناول المشروبات الكحولية.

ويُحظر بيع الكحول واستهلاكه في أجزاء عدة من الهند، ما يعزز السوق السوداء القوية ويتسبب أحياناً في وفيات بسبب الكحول المغشوش الذي يودي بحياة المئات سنوياً.

وبحسب مسؤول الشرطة جيتندر كومار، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة منذ السبت.

وأشار كومار إلى أن معظم الضحايا يتحدرون من بيئات فقيرة.



وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن المشروب تسبب في وفاة 40 شخصا.

وأظهرت بيانات أولى من التحقيق أن المشروب يحتوي على الميثانول.



وقبضت الشرطة على 174 شخصاً في الأيام الثلاثة الماضية بتهمة تصنيع وبيع وتوريد الخمور بشكل غير قانوني.

كما صادرت وأتلفت أكثر من 900 ليتر من الكحول المغشوشة أثناء تفتيشها.

وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة لقمع السوق السوداء، باستخدام مسيّرات وطوافات وقوارب سريعة.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي في الولاية عينها، توفي 37 شخصاً بسبب التسمم جراء تناول كحول مصنوع يدوياً.

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