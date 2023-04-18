ببجي موبايل تتعاون مع سلسلة الرسوم المتحركة السعودية الشهيرة “مسامير” للاحتفال بعيد الفطر بطريقة مميزة مع لاعبي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023/04/18 | 20:05 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق، ١٨ نيسان 2023: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الرائدة في العالم، الإعلان عن تعاون متميز بمناسبة عيد الفطر مع سلسلة الرسوم المتحركة السعودية الشهيرة في المنطقة “مسامير”، وسيكون المحتوى متوفر بشكل حصري لعشاق اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.تتعاون Myrkott Studios، منتج المسلسل الشهير للعام الثاني على التوالي […]

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