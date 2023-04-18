بحث أجنبي: العراق فشل بتوظيف النفط في التنمية.. والقطاع العام غير منتج

2023/04/18 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتحدث تقارير عالمية بشأن الأوضاع في العراق، عن أن أعداد...

ظهرت المقالة بحث أجنبي: العراق فشل بتوظيف النفط في التنمية..



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